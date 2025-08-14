Video
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm hành hương Ấn Độ, 34 người chết

Trận mưa lớn bất ngờ gây ra lũ quét ở vùng Kashmir của Ấn Độ gây ra thiệt hại nặng nề.
