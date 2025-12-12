Video
video cùng chuyên mục

Lũ lụt nghiêm trọng, bang Washington ban hành lệnh sơ tán gấp 100.000 dân

Nước lũ dâng cao trên hàng loạt con sông ở bang Washington, Mỹ khiến chính quyền ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp.
Đọc thêm : Mỹ: Lũ lụt nghiêm trọng, bang Washington ban hành lệnh sơ tán 100.000 dân