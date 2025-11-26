Video
Lũ lụt gây tổn thất lớn ở Indonesia

Thời tiết khắc nghiệt đã gây ngập lụt một số khu vực ở Indonesia trong những ngày qua.
