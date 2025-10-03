Video
Lũ lịch sử 15 năm sau bão Bualoi

Sau khi bão Bualoi, hàng trăm hộ dân tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, chìm trong nước lũ. Người dân chưa thể sửa nhà, an táng người quá cố.
