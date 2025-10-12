Video
video cùng chuyên mục

Lốp xe tải bất ngờ phát nổ suýt gây tai nạn kinh hoàng

Lốp sau của chiếc xe tải đang lưu thông trên đường đã bất ngờ phát nổ khiến phần vành sắt của lốp bị văng ra xa, suýt trúng một người đàn ông bên đường.
Đọc thêm : Clip “bé trai bình tĩnh cứu em gái sau tai nạn bất ngờ” nổi bật tuần qua