Lốp vô chủ lăn tự do trên cao tốc

Lốp của một chiếc xe tải không rõ từ đâu rơi ra đã lăn một quãng đường dài trên cao tốc, khiến các phương tiện phải tìm cách tránh để không xảy ra va chạm.
