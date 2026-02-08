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Lớp vảy óng ánh như kim loại của cá hố

Cá hố được phủ một lớp tinh thể màu bạc lấp lánh, giúp phản chiếu môi trường xung quanh và ngụy trang tốt hơn để trốn tránh kẻ thù.
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