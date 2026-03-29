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Lợn rừng kêu la đầy đau đớn khi bị sư tử tóm gọn

Dù lợn rừng đã ẩn nấp bên trong hang, sư tử vẫn đào lên và tóm gọn con vật. Lợn rừng la hét đầy đau đớn, nhưng hoàn toàn bất lực khi bị kẻ đi săn tóm gọn.
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