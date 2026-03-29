Nổi bật tuần qua: Người đàn ông đùa giỡn với rắn hổ chúa hung dữ

Người đàn ông đùa giỡn với rắn hổ chúa hung dữ

Một người chuyên xử lý rắn tại Ấn Độ được gọi đến để xử lý một con rắn hổ chúa dài khoảng 4m. Con vật liên tục ngóc cao đầu, thể hiện trạng thái phòng vệ và nhiều lần lao ra phía trước.

Người này tiếp cận thận trọng, sử dụng một đoạn ống nhựa nối với bao chứa để dẫn hướng, sau đó đưa con rắn vào bên trong.

Đoạn video ghi lại quá trình xử lý khiến nhiều người theo dõi chú ý. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý tiếp cận hoặc xử lý rắn độc nếu không có kinh nghiệm và trang bị phù hợp.

Người đàn ông đùa giỡn với rắn hổ chúa hung dữ (Video: NDTV).

Chim biết cách làm mềm bữa ăn trước khi nuốt

Chim Sả Senegal là một loài chim thuộc họ Sả, phân bố rộng ở trung và nam châu Phi, rất dễ nhận ra nhờ màu xanh lam tươi sáng và mỏ màu đỏ, đen.

Loài chim này có chế độ ăn đa dạng, từ côn trùng cỡ lớn như châu chấu, bọ cánh cứng, ve sầu… đến các loài động vật nhỏ như ếch, bò sát (kể cả rắn nhỏ), đôi khi ăn cá, cua và chim non.

Đoạn video cho thấy một con chim sả Senegal sau khi bắt được dơi đã liên tục đập con mồi vào cành cây để làm mềm bữa ăn trước khi nuốt.

Chim biết cách làm mềm bữa ăn trước khi nuốt (Video: Kruger).

Diều hâu từ trên cao lao xuống tóm gọn thỏ con

Diều hâu cho thấy tốc độ săn mồi ấn tượng khi lao từ trên cao xuống, tóm gọn một con thỏ non giữa sân, và nhanh chóng bay đi.

Diều hâu từ trên cao lao xuống tóm gọn thỏ con (Video: X).

Lợn rừng kêu la đầy đau đớn khi bị sư tử tóm gọn

Dù lợn rừng đã ẩn nấp bên trong hang, sư tử vẫn đào lên và tóm gọn con vật. Lợn rừng la hét đầy đau đớn, nhưng hoàn toàn bất lực trước móng vuốt của kẻ đi săn.

Lợn rừng kêu la đầy đau đớn khi bị sư tử tóm gọn (Video: Kruger).

Voi trưởng thành che chở, bảo vệ cho con non khi vượt sông

Khi cả đàn voi đi qua sông, những con voi trưởng thành sẽ vây quanh và che chở cho những con non, giúp voi non không bị nước cuốn trôi cũng như không bị cá sấu tấn công.

Voi trưởng thành che chở, bảo vệ cho con non khi vượt sông (Video: Roaring Earth).

Khỉ mẹ bất chấp nguy hiểm để cứu con bị mắc kẹt trên đường dây điện

Đoạn video ghi lại tại một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Banswara (Ấn Độ) cho thấy một con khỉ non mắc kẹt trên đường dây điện, chật vật giữ thăng bằng để tránh bị rơi.

Trên mái nhà phía trên, khỉ mẹ liên tục theo dõi, thể hiện sự lo lắng rõ rệt. Một số cá thể khác trong đàn cũng xuất hiện xung quanh, nhưng không tiếp cận đường dây điện.

Khỉ mẹ đã thử nhảy lên dây điện để tiếp cận con, song không giữ được thăng bằng và phải quay trở lại mái nhà.

Sau đó, con vật tiếp tục thử lại. Ở lần thứ hai, khỉ mẹ tiếp cận thành công, ôm được khỉ con và đưa trở lại mái nhà an toàn.

Khỉ mẹ bất chấp nguy hiểm để cứu con bị mắc kẹt trên đường dây điện (Video: Newsflare).

Chim công mái phớt lờ khi con trống đang tỏ tình

Trong khi chim công trống đang xòe rộng hết mức chiếc đuôi đầy màu sắc của mình để tán tỉnh, chim công mái lại thể hiện sự thờ ơ và không hề quan tâm đến hành động của con trống.

Chim công mái phớt lờ khi con trống đang tỏ tình (Video: X).

Khoảnh khắc đáng yêu của những chú sư tử con

Nhìn những bước chạy đáng yêu của những chú sư tử con bên cạnh mẹ, nhiều người đã không thể tưởng tượng được rằng chúng sẽ trở thành những động vật săn mồi hung dữ trong tương lai.

Khoảnh khắc đáng yêu của những chú sư tử con (Video: X).

Dáng đi đáng sợ của chim kền kền xám

Không ít người đã cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy gương mặt và kiểu di chuyển của loài chim kền kền xám.

Dáng đi đáng sợ của chim kền kền xám (Video: 9gag).

Loài rắn độc với cách săn mồi đặc biệt

Rắn đuôi nhện, còn gọi là rắn lục sừng đuôi nhện, là một loài rắn thuộc họ rắn lục, sở hữu nọc độc mạnh. Loài này phân bố chủ yếu tại các vùng sa mạc và đồi khô cằn ở phía tây Iran, gần khu vực biên giới với Iraq.

Điểm đặc biệt của rắn đuôi nhện không chỉ nằm ở nọc độc mà còn ở cách săn mồi độc đáo.

Phần đuôi của loài rắn này có cấu trúc vảy cứng, tua ra như chân nhện, khiến tổng thể trông giống một con nhện. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi của loài.

Không chỉ có hình dạng tương tự, phần đuôi này còn có thể chuyển động linh hoạt, mô phỏng cách di chuyển của nhện khi nhìn từ xa.

Đặc điểm này giúp rắn thu hút sự chú ý của các loài săn côn trùng, đặc biệt là chim và thằn lằn. Khi con mồi tiếp cận, chúng dễ bị đánh lừa bởi “con nhện” giả.

Ngay khi con mồi tiến đủ gần, rắn sẽ tung ra cú tấn công nhanh để bắt gọn con mồi.