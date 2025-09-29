Video
Lốc xoáy lớn ở Ninh Bình

Trận lốc xoáy lớn quét từ Ninh Bình sang Thanh Hóa rạng sáng nay, 29/9, làm 6 người chết, nhiều người bị thương, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng.
