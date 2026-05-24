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Loạt tên lửa tập kích Kiev trong đêm (Nguồn: RT)

Ukraine cho biết Nga đã tiến hành đợt tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Kiev, trong đó được cho là có cả vũ khí “không thể đánh chặn”.
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