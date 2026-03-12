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Loạt cua tay áo đường nối Đà Lạt - Phan Thiết được mở rộng

Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công xây dựng hàng loạt cầu vượt cạn, mở rộng các khúc cua tay áo trên đường đèo nối Đà Lạt - Phan Thiết.
Đọc thêm : Xẻ đồi, bạt núi để mở rộng và nắn thẳng tuyến đường nối Đà Lạt - Phan Thiết