Loài sâu có vẻ ngoài giống như rắn để xua đuổi kẻ thù

Ấu trùng của loài bướm đêm có tên gọi Hemeroplanes triptolemus, được phân bố tại khu vực Trung Mỹ, sở hữu vẻ bề ngoài giống như một con rắn.
