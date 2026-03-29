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Loài rắn độc với cách săn mồi đặc biệt

Dù sở hữu nọc độc rất nguy hiểm, loài rắn này lại không săn đuổi con mồi, thay vào đó, nó sử dụng một cách thức vô cùng đặc biệt và thú vị để đặt bẫy con mồi.
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