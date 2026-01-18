Video
Loài ếch sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như một viên ngọc

Loài ếch thủy tinh Granula sở hữu lớp da trong suốt, lưng có màu xanh lục lam đậm với các đốm đen nhỏ khiến chúng trông giống như một viên ngọc lục bảo.
