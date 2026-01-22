Video
video cùng chuyên mục

Lỡ vượt đèn đỏ, tài xế vội lùi xe đâm vào ô tô phía sau

Có lẽ nhận thấy nguy cơ bị phạt lỗi vượt đèn đỏ, tài xế đã vội điều khiển ô tô đi lùi ở giao lộ, dẫn tới va chạm.
Đọc thêm : Lỡ vượt đèn đỏ, tài xế vội lùi xe đâm vào ô tô phía sau