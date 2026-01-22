Tình huống diễn ra vào ngày 19/1 trên đường Văn Cao, đoạn giao với đường Thụy Khuê (Hà Nội), và được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại.

Theo đó, chiếc taxi đã đi vượt qua vạch kẻ khi đèn đỏ vẫn còn khoảng 15 giây. Dường như việc nhận thấy sự hiện diện của cảnh sát giao thông ở ngã tư đã khiến tài xế sợ bị phạt, nên cho xe lùi lại, dẫn tới va chạm với ô tô đang dừng chờ đèn ở phía sau.

Lỡ vượt đèn đỏ, tài xế vội lùi xe đâm vào ô tô phía sau (Video: Hoang Viet Thanh).

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe nếu không gây tai nạn, và phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe nếu gây tai nạn.

Bên cạnh đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định không được lùi xe ở nơi đường bộ giao nhau. Nếu vi phạm lỗi này mà không gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; còn nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, tài xế còn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu lùi xe gây tai nạn dẫn tới thiệt hại về tài sản cho người khác.

"Có lẽ tài xế taxi thiếu tập trung nên lỡ vượt đèn đỏ, xong lại thấy CSGT nên cuống quá, xử lý sai, chứ đèn đỏ còn chừng đó giây không lẽ nào tài xế định cố tình vượt? Lỡ qua vạch rồi thì lẽ ra đứng im đấy, lùi lại làm gì để dính thêm lỗi", tài khoản Minh Quân bình luận sau khi xem video ghi lại tình huống trên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Huy Anh nêu ý kiến: "Chỗ ngã tư này không có đèn tín hiệu ở phía đối diện bên kia đường nên tài xế cũng khó quan sát. Chỉ có đèn ở cột bên phải sẽ khuất tầm nhìn của tài xế khi ô tô đỗ ngang đó; tài xế sẽ không biết được đèn đang xanh hay đỏ. Mong cơ quan chức năng khảo sát thực tế và khắc phục".

"Tham gia giao thông mà tài xế mất tập trung và xử lý tình huống kém như vậy thì tốt nhất là bị phạt cho nhớ. Đi đường thì phải chú ý quan sát đèn, biển báo từ xa; muốn lùi thì phải nhìn gương xem có đủ an toàn không đã. Tôi ủng hộ việc phạt đúng, phạt nghiêm", tài khoản Đỗ Hùng bình luận.

Tài khoản Anh Đức đồng tình: "Nhiều người cứ đổ lỗi đèn khó nhìn chứ thấy các xe xung quanh dừng hết thì phải lập tức giảm tốc độ để quan sát. Nhất trí là có thể ở ngã tư này thiếu đèn ở phía đối diện, cần bổ sung, nhưng như thế cũng không có nghĩa là tài xế lấy lý do đó để vượt đèn.

Khó quan sát thì mình càng phải chú ý. Nếu không có cảnh sát giao thông ở đó thì tài xế định cứ thế cho ô tô vượt đèn đỏ lao vào giữa dòng người đi xe máy kia luôn sao?".