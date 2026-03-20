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Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?

Trên trái đất này không phải ai cũng rực rỡ như pháo hoa. Phải có người sáng vừa vặn như đèn đường để đưa ta về nhà, và có người lại ấm áp như ngọn lửa trong bếp để nấu cho ta bữa cơm ngon.
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