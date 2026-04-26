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Liverpool thắng 3-1 trước Crystal Palace

Liverpool đánh bại Crystal Palace 3-1 để cán mốc 58 điểm, ngang bằng Man Utd và Aston Villa. The Kop vươn lên thứ 4 do kém hiệu số so với Man Utd nhưng xếp trên Aston Villa.
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