Liverpool bằng điểm với Man Utd, cuộc đua top 3 thêm nóng

Liverpool thắng 3-1 trước Crystal Palace

Liverpool đã khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho suất dự Champions League bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Crystal Palace tại vòng 34 Ngoại hạng Anh vào tối 25/4. Trận đấu chứng kiến những diễn biến trái ngược của hai cầu thủ sắp rời đội, đồng thời giúp Liverpool trả món nợ sau chuỗi ba thất bại liên tiếp trước đối thủ này trong mùa giải.

Đoàn quân của Arne Slot từng thua Crystal Palace ba lần gần nhất. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà Liverpool đã nhập cuộc đầy tự tin. Giữa hiệp một, Liverpool tưởng như đã được hưởng phạt đền khi Florian Wirtz chọc khe cho Mohamed Salah và tiền đạo này bị Brennan Johnson truy cản. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp chính xác, xác định tuyển thủ xứ Wales chạm bóng hợp lệ, nhờ vậy đội khách thoát phạt đền.

Dẫu vậy, bàn mở tỷ số dường như chỉ còn là vấn đề thời gian khi Liverpool chơi với thế trận vượt trội. Phút 35, Alexander Isak là người cụ thể hóa điều đó khi khống chế nỗ lực dứt điểm của Alexis Mac Allister rồi đưa bóng vượt qua Dean Henderson đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Crystal Palace đáp trả mạnh mẽ sau khi thủng lưới. Jean-Philippe Mateta thử thách thủ môn Freddie Woodman ở cột gần sau một pha mất bóng sơ đẳng của Liverpool. Từ quả phạt góc sau đó, thủ môn này tiếp tục có pha cứu thua xuất sắc từ cú đánh đầu của Maxence Lacroix.

Thủ môn số ba của Liverpool nhanh chóng nhận được sự tán dương từ khán đài The Kop sau khi đội chủ nhà ghi bàn từ pha phản công sắc nét. Wirtz phối hợp cùng Curtis Jones trước khi kiến tạo để Andy Robertson nhân đôi cách biệt ở phút 40. Lợi thế dẫn hai bàn cùng điểm tựa sân nhà giúp Liverpool nắm chắc cơ hội giành trọn 3 điểm.

Sau giờ nghỉ, Isak suýt nâng tỷ số nhưng Jaydee Canvot đã theo kèm rất tốt để giữ hy vọng cho đội bóng của Oliver Glasner. Ismaila Sarr cũng tiến gần đến bàn rút ngắn cách biệt, song Virgil van Dijk đã can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, Palace vẫn có bàn thắng trong tình huống khá kỳ lạ, Daniel Munoz lốp bóng vào lưới trống sau khi Woodman dính chấn thương trong nỗ lực cản phá cú sút của Sarr.

Thủ môn số 4 của Liverpool là Armin Pecsi đã sẵn sàng vào sân, nhưng Woodman vẫn tiếp tục thi đấu và nhẹ nhõm khi Jorgen Strand Larsen chỉ đưa bóng trúng cột dọc ở cơ hội gỡ hòa cuối cùng. Trong phút bù giờ, Wirtz ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà với cú dứt điểm đẳng cấp, khép lại màn trình diễn xuất sắc tại Anfield.

Điểm trừ duy nhất với Liverpool là chấn thương của Salah, khi anh buộc phải rời sân ở đầu hiệp hai và có nguy cơ sớm khép lại hành trình huyền thoại tại Anfield. Tiền đạo người Ai Cập dường như cũng ý thức được điều đó, khi vỗ tay chào cả bốn mặt khán đài trước lúc rời sân.

Crystal Palace chỉ thắng 1 trong 19 trận gần nhất trước các đội thuộc nửa trên BXH, và trớ trêu thay, chiến thắng duy nhất đó lại đến trước chính Liverpool hồi tháng 9. Ở chiều ngược lại, Liverpool tận dụng cú sảy chân của Aston Villa để vươn lên thứ 4 nhờ hiệu số, tạo cách biệt 8 điểm với Brighton (thứ 6). Đáng chú ý, họ cũng đã cân bằng điểm số với Man Utd (thứ 3), khiến cuộc đua vào top 3 Ngoại hạng Anh trở nên căng thẳng hơn ở những vòng đấu còn lại của mùa giải.