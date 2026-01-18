Video
Liverpool hòa 1-1 với Burnley

Chỉ ít giờ sau khi Man Utd chen chân vào Top 4 Ngoại hạng Anh sau chiến thắng trước Man City, Liverpool đã đòi lại vị trí sau trận hòa với đội áp chót bảng xếp hạng Burnley.
