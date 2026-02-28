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Liverpool đại thắng West Ham, vươn lên bằng điểm Man Utd

Liverpool đã giành chiến thắng 5-2 trước West Ham ở trận đấu thuộc vòng 28 Ngoại hạng Anh diễn ra tại Anfield vào tối 28/2. The Kop đã vươn lên bằng điểm với Man Utd.
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