Liverpool đại thắng West Ham, vươn lên bằng điểm Man Utd

Liverpool đã có một chiến thắng tưng bừng 5-2 trước West Ham ngay tại sân nhà Anfield, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh . Đây cũng là chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường của "Lữ đoàn đỏ".

Đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh. Ngay phút thứ 5, Ryan Gravenberch có đường chuyền thông minh đặt Hugo Ekitike vào vị trí thuận lợi trong vòng cấm, và tiền đạo người Pháp đã không mắc sai lầm nào để đánh bại Mads Hermansen, ghi bàn thắng thứ 11 của mình tại giải đấu mùa này.

Ekitike ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Liverpool nhanh chóng nhân đôi cách biệt khi tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ đội khách. Phút 24, từ một quả phạt góc chất lượng của Dominik Szoboszlai, Virgil van Dijk đã bật cao đánh đầu cận thành, giúp đoàn quân của HLV Arne Slot hoàn toàn kiểm soát thế trận.

West Ham nỗ lực đáp trả sau bàn thua thứ hai và suýt chút nữa đã rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, nhưng Alisson Becker đã có pha cứu thua xuất thần, từ chối cơ hội ghi bàn của Tomas Soucek. Dù West Ham chơi khởi sắc hơn, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh vẫn thể hiện sự sắc bén trước khung thành. Cuối hiệp một, Ekitike tiếp tục tỏa sáng khi kiến tạo từ một tình huống phạt góc để Alexis Mac Allister dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0 cho Liverpool.

Bước sang hiệp hai, West Ham không bỏ cuộc và có bàn gỡ sau 4 phút, khi đường căng ngang của El Hadji Malick Diouf tìm đến Soucek, người dứt điểm chuẩn xác mang lại hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, hàng thủ "Búa tạ" vẫn bộc lộ nhiều sơ hở. Phút 54, Cody Gakpo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cột xa khi dứt điểm chệch khung thành một cách khó tin.

West Ham quật khởi trong hiệp hai nhưng cũng mắc nhiều sai lầm trong phòng thủ (Ảnh: Getty).

Dẫu vậy, tiền đạo người Hà Lan nhanh chóng sửa sai sau pha phối hợp với Ekitike, trước khi cứa lòng chuẩn xác vào góc xa, nâng tỷ số lên 4-1. Khi trận đấu còn 15 phút, sai lầm nơi hàng thủ Liverpool giúp West Ham rút ngắn cách biệt, khi Taty Castellanos thoải mái đánh đầu ở cột xa hạ gục Alisson.

Tuy nhiên, hy vọng lội ngược dòng của các CĐV đội khách nhanh chóng bị dập tắt khi Axel Disasi vô tình phản lưới nhà từ đường chuyền của Jeremie Frimpong ở phút 82, khép lại màn rượt đuổi bàn thắng đầy kịch tính với kết quả 5-2 nghiêng về đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp Liverpool nuôi hy vọng giành vé dự UEFA Champions League mùa tới, trong khi thất bại khiến West Ham tiếp tục nằm trong nhóm xuống hạng, tạm thời kém khu vực an toàn 2 điểm.