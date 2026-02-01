Với chiến thắng 4-1 trước Newcastle vào rạng sáng 2/1, Liverpool đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 5 Ngoại hạng Anh, đẩy Man Utd xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.