Liverpool đẩy Man Utd khỏi nhóm dự cúp châu Âu

Liverpool đã chính thức chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh bằng màn lội ngược dòng ấn tượng, đánh bại Newcastle United 4-1 ngay tại Anfield. Chiến thắng đầu tiên trong năm 2026 này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn thắp lại hy vọng chen chân vào top 4 cho đoàn quân của Arne Slot.

Trận đấu kinh điển giữa Liverpool và Newcastle luôn mang đến những cảm xúc khó quên, từ hình ảnh Kevin Keegan thất thần đến niềm vui vỡ òa của Stan Collymore. Lịch sử đối đầu tại Anfield luôn là nỗi ám ảnh của "Chích chòe", và dù có phong độ sân khách không tốt mùa này, họ suýt chút nữa đã phá vỡ dớp khi Harvey Barnes đưa bóng dội cột dọc từ một pha dàn xếp đá phạt tinh quái.

Liverpool có chút bối rối khi Newacastle nhập cuộc đầy khát khao (Ảnh: Getty).

Đội bóng của HLV Eddie Howe nhập cuộc đầy khát khao và bất ngờ vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp một. Cựu cầu thủ Everton, Anthony Gordon, đã tung cú sút chân phải hiểm hóc, đánh bại Alisson, ghi bàn thắng đầu tiên từ tình huống bóng sống tại Ngoại hạng Anh sau hơn một năm.

Tuy nhiên, niềm vui của Newcastle không kéo dài. Chỉ trong ít phút cuối hiệp, Hugo Ekitike đã lập cú đúp, hoàn toàn lật ngược thế cờ cho Liverpool. Bàn đầu tiên là pha dứt điểm một chạm bản năng sau đường căng ngang của Florian Wirtz, và bàn thứ hai thậm chí còn ấn tượng hơn với cú chích mũi giày tinh tế, khép lại hiệp một đầy sôi động.

Bước sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục duy trì sức ép. Ekitike suýt chút nữa đã hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp cấp CLB nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Florian Wirtz đã nâng tỷ số lên 3-1 bằng cú đặt lòng chuẩn xác, vượt qua Nick Pope sau pha kiến tạo một chạm của Mohamed Salah.

Pha bóng kiến tạo cũng giúp Salah đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo 10 lần trước cùng một đối thủ. Tiền đạo người Ai Cập sau đó còn suýt có bàn thắng thứ 11 vào lưới Newcastle nhưng lại sút chệch khung thành trong thế đối mặt.

Hiệp hai là khoảng thời gian đầy thử thách cho đội khách, dù Anthony Gordon cũng có một cú sút xa đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, Ekitike mới là cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất, xứng đáng nhận tràng pháo tay của khán giả Anfield trong mùa giải ra mắt ấn tượng tại Merseyside. Trận đấu khép lại với bàn thắng thứ tư của Ibrahima Konate. Từ một quả phạt góc, Nick Pope bắt không dính bóng, và trung vệ người Pháp dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, trong khoảnh khắc đầy cảm xúc sau sự ra đi gần đây của cha anh.

Konate ghi bàn sau khi ghi bàn vào lưới Newcastle (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Liverpool đã hoàn tất 12 cú đúp (thắng cả lượt đi và lượt về) tại Ngoại hạng Anh trước Newcastle, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 và chỉ còn kém đội xếp thứ 4 Chelsea đúng một điểm. Trong khi đó, Newcastle tiếp tục không thắng trong 30 chuyến làm khách liên tiếp tại Anfield ở giải VĐQG (hòa 5, thua 25), chuỗi dài nhất trong lịch sử CLB, và hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.