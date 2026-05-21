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Lisa góp giọng trong ca khúc "Goals" ủng hộ World Cup 2026

Lisa, thành viên của nhóm Blackpink, sẽ góp giọng trong ca khúc “Goals” cổ vũ World Cup 2026. Cô sẽ biểu diễn cùng Anitta và Rema.
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