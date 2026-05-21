Lisa góp giọng trong nhạc phẩm chính thức của FIFA World Cup 2026

Theo thông tin từ FIFA, Goals được phát hành vào ngày 21/5 trên kênh YouTube chính thức của tổ chức này cùng các nền tảng của 3 nghệ sĩ. Video hé lộ mới đây cho thấy Lisa xuất hiện với trang phục thể thao và phần vũ đạo sôi động.

Dự án quy tụ 3 nghệ sĩ đến từ nhiều khu vực khác nhau của thế giới: Lisa đại diện châu Á, Anitta mang màu sắc Latin pop Brazil trong khi Rema là gương mặt nổi bật của khu vực châu Phi.

Ca khúc do bộ đôi nhà sản xuất Brazil Tropkillaz thực hiện, kết hợp pop, funk Brazil và nhạc điện tử nhằm tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng của các sân vận động bóng đá.

Ngoài ra, Cirkut - nhà sản xuất từng hợp tác với những ngôi sao đình đám trên thế giới như Britney Spears, Miley Cyrus và The Weeknd - cũng tham gia dự án.

Theo truyền thông quốc tế, Lisa, Anitta và Rema đều nằm trong danh sách biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 12/6 tới, bên cạnh Katy Perry, Future và Tyla.

Giới quan sát nhận định việc FIFA quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho thấy chiến lược tăng cường kết nối với khán giả trẻ toàn cầu thông qua âm nhạc đại chúng.

Với lời mời biểu diễn tại lễ khai mạc, Lisa trở thành nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) thứ 2 sau Jung Kook (thành viên BTS) góp mặt tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đây tiếp tục là dấu mốc quốc tế đáng chú ý của nữ ca sĩ sau các sân khấu như đại hội âm nhạc Coachella, MTV Video Music Awards hay lễ trao giải Oscar.

Sinh ra tại Thái Lan và gia nhập ngành giải trí Hàn Quốc từ sớm, Lisa cùng Blackpink đã xây dựng vị thế của một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới. Không chỉ thành công ở thị trường châu Á, nhóm còn phá vỡ nhiều ranh giới văn hóa khi liên tục lập kỷ lục tại Mỹ và châu Âu.

Sau khi thành lập công ty quản lý riêng LLOUD từ năm 2024, nữ nghệ sĩ đẩy mạnh hoạt động âm nhạc cá nhân ở quy mô quốc tế, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất với series The White Lotus.

Việc xuất hiện tại World Cup 2026 được xem là bước tiến tiếp theo trong quá trình khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu của Lisa. Tuy nhiên, đây cũng là sân khấu có áp lực đặc biệt lớn khi sự kiện được truyền hình trực tiếp tới hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.