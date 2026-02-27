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Lính thiết giáp Ukraine "phi như ma làm" sau khi xe trúng UAV FPV Nga

Lính thiết giáp Ukraine "phi như ma làm" sau khi xe bị UAV FPV Nga đánh trúng và bốc cháy như bó đuốc.
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