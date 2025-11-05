Video
Lính Nga bắt sống binh sĩ Ukraine ở ngoại ô đông bắc Pokrovsk

Lính xung kích Nga bắt sống 1 binh sĩ Ukraine gần trạm xăng Multitop ở ngoại ô đông bắc Pokrovsk. Diễn biến này cho thấy thành phố gần như đã thất thủ.
