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Linh miêu mai phục, tóm gọn thỏ đang chơi đùa

Hai con thỏ đang chơi đùa cùng nhau mà không hay biết “tử thần” đang rình rập ngay cạnh bên. Một con linh miêu ẩn nấp trong bụi rậm, âm thầm tiếp cận con mồi.
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