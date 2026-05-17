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Linh miêu đuôi cộc tóm gọn cá sấu non

Linh miêu đuôi cộc đã liên tục tung những cú tát vào cá sấu non, khiến con mồi không có bất kỳ cơ hội nào để phản công, trước khi cắn chặt vào gáy của cá sấu để lôi vào rừng.
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