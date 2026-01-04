Video
Linh dương vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị chó hoang châu Phi cắn chặt

Con linh dương Impala xấu số bị một con chó hoang châu Phi tấn công và cắn chặt vào mũi.
