Video
video cùng chuyên mục

Linh dương trả giá đắt vì nhảy qua đầu sư tử khi đang chạy trốn

Đoạn video được một du khách ghi lại tại Công viên Quốc gia Matusadona, Zimbabwe, cho thấy một bầy linh dương Impala đang bị đàn sư tử vây bắt.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Người mẫu bị trăn cắn vào mặt khi đang tạo dáng chụp ảnh