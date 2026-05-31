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Linh dương non xấu số trở thành con mồi của bầy chó hoang châu Phi

Bầy linh dương Impala mải mê ăn uống, chơi đùa đến mức không chú ý đàn chó hoang châu Phi đang tiếp cận.
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