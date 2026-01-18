Video
Linh dương non chập chững tập đi ngay sau khi chào đời

Các loài động vật ăn cỏ trên thảo nguyên châu Phi sẽ phải chập chững học cách tập đi ngay sau khi chào đời.
