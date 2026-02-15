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Linh dương Gazen dùng chiêu độc để chạy trốn báo săn

Đoạn video cho thấy một con linh dương Gazen khi bị báo săn rượt đuổi đã chạy ngoằn ngoèo và liên tục đổi hướng, khiến báo săn không thể phát huy thế mạnh về tốc độ.
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