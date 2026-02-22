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Linh dương đầu bò vùng vẫy trong tuyệt vọng trước linh cẩu háu đói

Linh dương đầu bò vẫn cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng nó đã phải chấp nhận số phận trở thành bữa ăn cho linh cẩu.
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