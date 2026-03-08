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Linh dương bị bầy chó hoang châu Phi cắn xé đau đớn

Đoạn video cho thấy sự khắc nghiệt đáng kinh sợ của thế giới tự nhiên, khi con mồi phải chịu kết cục đau đớn nếu bị những kẻ đi săn bắt được.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Quy luật sinh tồn khắc nghiệt trong thế giới tự nhiên