Linh dương băng qua đường suýt bị sư tử đực tóm gọn

Sư tử đực trong lúc đang đi dạo đã suýt tóm được một con linh dương cỡ lớn, khi con vật bất ngờ lao nhanh ra từ bụi rậm, nhảy qua đầu sư tử đực.
