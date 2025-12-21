Video
Linh cẩu mẹ liều mạng chống lại bầy chó hoang châu Phi để bảo vệ con non

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy đàn chó hoang châu Phi nhắm đến 4 mẹ con linh cẩu để tấn công.
