Linh cẩu có phen thót tim vì bị sư tử hù dọa

Con sư tử cái ẩn nấp trong bụi rậm đã bất ngờ lao ra, dọa cho linh cẩu một phen thót tim.
