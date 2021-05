Liệt sỹ Phan Đăng Cát trong hồi ức của người chị gái

Phan Đăng Cát (Sn 1940, tại thôn Trung Mỹ, Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) - là người liệt sỹ hi sinh trong trận đầu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vào ngày 5/8/1964 tại Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 50 năm sau, chúng tôi được nghe bà Phan Thị Liệu - người chị gái của liệt sỹ kể về cuộc đời và sự hy sinh của người chiến sỹ trẻ tuổi trên quê hương Xô Viết anh hùng.