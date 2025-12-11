Video
video cùng chuyên mục

Leopard-2A8 của Đức có nhiều ưu điểm vượt trội từ kinh nghiệm ở Ukraine

Xe tăng Leopard-2A8 của Đức sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nhờ những kinh nghiệm xương máu ở chiến trường Ukraine.
Đọc thêm : Xe tăng Leopard-2A8: "Đắt xắt ra miếng", vượt trội nhờ chiến trường Ukraine