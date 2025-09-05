Video
Lee Kwang Soo chia sẻ về "nàng thơ" Hoàng Hà

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo dành nhiều lời khen cho bạn diễn Hoàng Hà tại buổi giới thiệu phim "Tay anh giữ một vì sao", tổ chức ngày 4/9 ở TPHCM.
