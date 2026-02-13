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Lệch mặt, cháy da, nhiều chị em suýt “mất Tết” vì dịch vụ làm đẹp cấp tốc

Nặn mụn đến méo mặt, mặt đỏ rực vì peel da, đầu chảy mủ vì dị ứng thuốc nhuộm tóc phủ bạc… là muôn kiểu biến chứng thẩm mỹ, làm đẹp dịp cận Tết.
Đọc thêm : Lệch mặt, cháy da, nhiều chị em suýt “mất Tết” vì dịch vụ làm đẹp cấp tốc