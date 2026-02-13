Cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao. Nhiều chị em do không có nhiều thời gian đã lựa chọn các dịch vụ làm đẹp cấp tốc theo lời chào mời của nhiều spa, tiệm gội đầu, viện thẩm mỹ...

Tuy nhiên, một số phương pháp làm đẹp như peel da, nặn mụn... tưởng đơn giản nhưng thực chất lại cần sự chỉ định, thực hiện bởi các bác sĩ, kỹ thuật viên có kiến thức y khoa, dụng cụ thực hiện được khử trùng kỹ càng, các sản phẩm hóa chất đảm bảo chất lượng và liều lượng chỉ định.

Nhiều biến chứng, tai biến thẩm mỹ đã xảy ra khiến phái đẹp từ háo hức, kỳ vọng trùng tu nhan sắc đến "ác mộng", "không dám ra đường" vì da đỏ tấy, mặt lệch, bỏng hóa chất... dù đã cận Tết Nguyên đán.

Lệch mặt, cháy da, nhiều chị em suýt “mất Tết” vì dịch vụ làm đẹp cấp tốc (Video: Đoàn Thuỷ).

Video: Đoàn Thủy