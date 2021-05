Lễ hội cầu bông ở Trà Quế - Hội An

Ngày 25/2 (nhằm mùng 7 Tết nguyên đán Ất Mùi), hàng ngàn người dân và du khách về làng rau Trà Quế - làng rau 500 tuổi ở ngoại ô phố cổ Hội An (Quảng Nam) dự xem lễ hội cầu bông. Theo các vị cao niên trong làng, lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa làng xã, cộng đồng quê Việt, là dịp để người dân nối nghiệp nghề làng bao thế kỷ qua tỏ lòng thành kính dâng lên công đức của các bậc tiền nhân có công khai phá, cầu thần nông một năm mới vừa sang mưa thuận, gió hòa, rau hoa tươi tốt, mọi sự an lành. Đây cũng là dịp để làng rau 500 tuổi - vốn là một trong những điểm đến đặc biệt hấp dẫn du khách trên bản đồ du lịch thành phố Hội An quảng bá một nét đẹp trong đời sống văn hóa của cộng đồng, gửi lời chúc phúc tới du khách gần xa đến với làng rau Trà Quế.