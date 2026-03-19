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Lâu đài cổ bất ngờ sụp đổ trước mặt, du khách chạy toán loạn

Một phần của tòa lâu đài từ thế kỷ 15 ở Tây Ban Nha bất ngờ đổ sập xuống mặt đất khiến du khách đang hào hứng tham quan phải tháo chạy.
Đọc thêm : Lâu đài cổ ở Tây Ban Nha bất ngờ sụp đổ trước mặt, du khách chạy toán loạn