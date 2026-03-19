Lâu đài cổ ở Tây Ban Nha bất ngờ sụp đổ trước mặt, du khách chạy toán loạn

Tòa lâu đài có tên Escalona, nằm trong quần thể cung điện kiên cố quy mô lớn, bên trong có nhà thờ, được xây dựng từ thế kỷ 15 trên nền một pháo đài Trung cổ. Công trình này từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Tây Ban Nha, là vị trí chiến lược trong các cuộc xung đột tại Castile.

Mới đây, một phần của tòa lâu đài bất ngờ sụp xuống trước sự chứng kiến của nhiều du khách. Sự việc vô tình được camera của một nhân chứng ghi lại.

Đoạn video tại hiện trường cho thấy những khối đá và mảnh vỡ văng ra tứ phía, đổ ập xuống ngay trước mắt những người chứng kiến. Các ô tô đỗ gần đó cũng bị hư hại do vật liệu rơi xuống từ tòa tháp.

Trong video, có thể nghe rõ tiếng la hét, hoảng loạn của du khách. Nhiều người vội vã rời khỏi hiện trường, dắt theo trẻ nhỏ trong trạng thái hoảng hốt.

Giới chức địa phương liền có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác kiểm tra. Nhận định ban đầu cho thấy, những trận mưa lớn gần đây có thể đã làm trầm trọng thêm các điểm yếu trong kết cấu công trình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, khu di tích đã tạm ngưng đón khách.

Lâu đài Escalona là điểm đến nổi tiếng trong khu vực. Một đánh giá gần đây trên Tripadvisor cho biết, lâu đài đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng những phần còn lại vẫn cho thấy quy mô và vị trí đắc địa của công trình. Ngôi làng xung quanh cũng đáng để ghé thăm, với di sản và không khí đặc trưng của các quán bar.

Đây không phải lần đầu một công trình lịch sử bất ngờ sụp đổ trong thời gian gần đây. Tháng 11 năm ngoái, một tòa tháp Trung cổ đang trong quá trình trùng tu tại trung tâm Rome (Italy) đã bị sập, khiến một công nhân bị thương nặng và một người khác mắc kẹt dưới đống đổ nát.