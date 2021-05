Lắp lan can bảo vệ đường xuống tầng hầm tòa cao ốc sau khi có người ngã tử vong

Sau khi có người phụ nữ ngã rơi xuống tầng hầm tòa nhà Vicentra (thuộc tập đoàn Eurowindow, đóng tại Tp Vinh, Nghệ An), ban quản lý tòa nhà đã cho lắp thêm lan can bằng thép. Lan can bằng thép có chiều cao 80cm, dài 40m bao quanh đường xuống tầng hầm hòa tòa, nâng lan can đường lên 1,5m, đảm bảo an toàn cho người đi lại quang khu vực.